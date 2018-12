Roma: lago alla Balduina, si rompe tubatura in cantiere Livio Andronico

Roma – La rottura di una tubatura, all’angolo dello stesso cantiere dove si verifico’ il crollo della strada in via Livio Andronico, ha causato oggi un ‘geyser’ urbano nel cuore della Balduina, quartiere gia’ noto per le recenti voragini sull’asfalto. Il video e’ stato girato da una residente del quartiere e pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Balduina se…”.

La rottura del tubo ha creato un lago d’acqua intorno alle 14.30. Il presidente del XIV Municipio, Alfredo Campagna, ha fatto sapere che Acea si e’ subito attivata per ristabilire la situazione anche se, ancora una mezz’ora fa, l’acqua continuava ad uscire e a calare dalla strada fino a piazza Giovenale.

Sui social, inevitabilmente, si e’ riversata subito dopo la rabbia e l’ironia degli utenti. “Ci fanno l’acquapark” ha commentato una donna, ed un’altra ha risposto: “per uscire dalla scuola materna Lattanzio, i bimbi hanno bisogno di una barca….”. Piu’ amaro il commento di Emanuela: “Lacrime asciutte per favore che rischiamo l’esondazione”.