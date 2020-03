Roma: lite famigliare, madre decapitata

Roma – Una donna è stata decapitata con un coltello, durante una lite domestica. Brutale omicidio nella notte in via James Joice 48, nel quartiere di Laurentino 38, a Roma. Un ragazzo di 20 anni con probabili problemi psichici, durante un violento alterco ha afferrato un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri e ha ucciso la madre 46enne, colpendola al torace e al collo fino a staccarle la testa.

Vani i tentativi della sorella, una 15enne, di fermare il ragazzo. La giovane rifugiatasi in casa dei vicini ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti con gli uomini della compagnia Eur. Al loro arrivo i militari hanno trovato la porta di casa sbarrata, ma dopo varie insistenze sono riusciti a far aprire la porta al 20enne. Una volta in casa davanti agli occhi dei Carabinieri si e’ svelata la mattanza.

Il 20enne completamente sporco di sangue e si e’ consegnato. Il corpo della donna senza testa giaceva a terra nel salone. Il ragazzo nella notte e’ stato portato nel carcere romano di Regina Coeli.