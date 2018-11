Roma: lo trovano in casa con etto eroina, in manette pusher

Roma – Era stato gia’ indagato per spaccio, un gambiano di 30 anni, arrestato nel pomeriggio nelle vicinanze degli alloggi degli studenti di Tor Vergata. Ad incastralo gli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi che hanno fermato il trentenne in strada con in mano 6 grammi di eroina.

Gli stessi investigatori hanno poi perquisito il suo alloggio trovando altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, una bilancia di precisione ed il rotolo di scotch con cui era avvolta la droga che stava trasportando. Sempre nella stanza in uso al 30enne gli agenti hanno sequestrato 1950 euro in contanti. Il gambiano e’ stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura. Lo comunica in una nota la Questura di Roma.