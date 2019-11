Roma, lungotevere: laser per allontanare gli storni –

Il problema degli uccelli migratori che stanno creando disagio a pedoni e automobilisti potrebbe essere presto risolto dal Campidoglio, che sta valutando l’utilizzo di una nuova tecnologia che si basa sul ricorso al laser, già sperimentata con successo a Firenze.

Le strade maggiormente interessate dal problema sono quelle di Lungotevere de’ Cenci e Lungotevere Tebaldi, dove il guano degli storni in questi giorni di pioggia diventa scivoloso e pericoloso per gli automobilisti, in una zona che è tra le più congestionate di Roma per via del transito di turisti e pendolari.

Il metodo del laser verde è semplice, ecosostenibile e non emette rumori: puntandolo sulle cime degli alberi al tramonto, ora alla quale i volatili si posano per dormire, questi saranno indotti a cercare rifugio altrove. (A.L.)