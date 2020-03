Roma: minaccia suicidio, la Polizia lo salva

Roma – Un venezuelano con intenti suicidi è stato tratto in salvo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Salario Parioli diretto da Giuseppe Rubino. Gli agenti, su disposizione della sala operativa, si sono recati in via Panama per una chiamata al 112 da parte di una donna che aveva ricevuto messaggi da un suo amico nei quali manifestava la volontà di suicidarsi.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno iniziato a parlare con l’uomo attraverso la porta d’ingresso, richiedendo poi l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nell’appartamento con un’autoscala. L’uomo, accortosi dell’imminente ingresso dalle finestre degli investigatori insieme ai vigili del fuoco, si e’ barricato in casa chiudendo tutte le finestre, usando i mobili come ostacoli, per rendere difficoltoso l’accesso ai soccorritori e chiudendo a chiave le porte interne.

Dopo aver sfondato le porte ed aver tolto gli ostacoli messi a barricata, i poliziotti sono riusciti ad entrare nel bagno. Nel frattempo l’uomo si era sporto quasi completamente dalla finestra, con l’intenzione di voler lanciarsi nel vuoto, ma gli agenti sono riusciti a scongiurare il peggio afferrandolo per i pantaloni e facendolo rientrare in casa.

L’uomo e’ stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni per le cure del caso.