Roma: morto ciclista investito a Prima Porta

Roma – Non c’è stato niente da fare per Cosmo Di Giuseppe, l’uomo di 66 anni che la scorsa domenica era stato coinvolto in un incidente stradale in via della Giustiniana, all’angolo di via Concesio.

Il 66enne si trovava in sella alla sua bicicletta quando una Lancia Ypsilon, condotta da un uomo di 64 anni, lo ha colpito in pieno travolgendolo.

Ridotto in gravi condizioni il ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, ma le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

L’uomo è deceduto il giorno seguente al nosocomio di Grottarossa, mentre gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale stanno tuttora verificando l’esatta dinamica dell’accaduto.