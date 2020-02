Roma: muore uomo colpito da malore sulla Pontina

E’ accaduto all’altezza di Castel Romano sulla strada statale 148 Pontina, all’altezza di castel Romano, al Km 23,700. Un’auto in transito verso Roma ha improvvisamente interrotto la sua marcia in piena corsia. Questo a causa di un malore che ha colpito il conducente del veicolo. non risultano coinvolti altri veicoli.L’incidente ha naturalmente avuto ripercussioni sulla viabilità della zona.

Sul posto sono accorsi, oltre al personale dell’Anas, i Carabinieri di Pomezia.