Roma: ‘Natale sicuro’, controlli dei Carabinieri in centro storico

Roma – Sta proseguendo in queste ore l’operazione dei Carabinieri, “Natale Sicuro”, avviato alcuni giorni fa, e che ha visto l’impiego massiccio di pattuglie a piedi, lungo le vie dello shopping e nelle piazze di maggior afflusso di turisti. Ed proprio nel corso di un controllo che, i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, all’interno di un centro commerciale di via del Tritone, con un complice che e’ riuscito a dileguarsi, mediante una borsa schermata, era riuscito a sottrarre alcuni capi di abbigliamento del valore di oltre 4000 euro.

Per lui sono scattate le manette mentre l’intera merce e’ stata riconsegnata. All’interno del Forum Termini invece, in due distinti episodi, sono stati arrestati un ragazzo italiano, di 31 anni, disoccupato e con precedenti, ed un 22enne, romeno, disoccupato e con precedenti, entrambi arrestato dopo aver sottratto capi di abbigliamento da due centri commerciali distinti, del valore di oltre 300 euro e l’altro di 220.

Anche per loro sono scattate le manette mentre la merce e’ stata restituita ai responsabili dei negozi. In Piazza dei Cinquecento i Carabinieri hanno identificato e successivamente denunciato a piede libero, per inosservanza del Daspo urbano, cui erano stati sottoposti, 3 donne e due uomini.

Altre 6 persone sono state sanzionate poiche’ sorprese a stazionare nell’area di ingresso e transito della stazione, limitando cosi’ la libera accessibilita’ e fruizione. Per loro oltre alla sanzione pecuniaria e’ scattato l’ordine di allontanamento per le successive 48 ore, ed anche la richiesta dell’emanazione del Daspo urbano, da parte del Questore.

Nel centro storico sono stati invece sorpresi e sanzionati, due cittadini del Bangladesh, per la vendita ambulante di prodotti non alimentari senza autorizzazione, che sono stati sequestrati. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.