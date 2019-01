Roma – Nessun ferito nell’incendio, cui e’ seguita un’esplosione, avvenuto alle 16.30 circa di questo pomeriggio all’interno di una villetta a due piani in via Erode Attico 54, in zona Appia antica.

Al momento sono al lavoro quattro squadre di Vigili del fuoco del Comando di Roma.

Fortemente compromesse le strutture portanti del manufatto.

Risulta disperso un cagnolino.