Roma, Parioli: “scomparso” il parroco di San Bellarmino –

Don Nicola Filippi, parroco della chiesa di San Roberto Bellarmino ai Parioli, si è ritirato dal suo incarico senza rivelarne il motivo, suscitando lo stupore dei fedeli della parrocchia, da cui era particolarmente apprezzato.

La scorsa domenica, Filippi non ha celebrato la messa, e al termine della funzione uno dei vicari ha letto un suo messaggio ai presenti, nel quale ringraziava i parrocchiani per il sostegno e annunciava le sue dimissioni per “ragioni personali” non meglio specificate. Nei giorni immediatamente precedenti il sacerdote era sembrato insolitamente schivo e distratto.

Non hanno tardato le ipotesi e le voci, tuttavia ancora infondate. Nella serata di oggi è stato convocato il consiglio pastorale della parrocchia, che probabilmente scioglierà alcuni dubbi sulla “scomparsa” di don Nicola.