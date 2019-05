Roma-Parma: colpisce steward per tentare di entrare senza biglietto, arrestato

Roma – Si e’ concluso senza alcuna criticita’ sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica l’incontro di calcio Roma-Parma valido per il campionato di calcio di serie A 2018-2019. Anche in questa occasione e’ stato messo in campo dalla Questura il dispositivo di ordine pubblico atto a garantire una buona e serena riuscita dell’incontro calcistico.

Per un 42enne romano, pero’, la serata non ha avuto esito positivo. È stato infatti arrestato dagli agenti del commissariato Prati per aver colpito con un pugno uno steward mentre tentava di entrare allo stadio senza biglietto. Il soggetto del ’76 era gia’ destinatario di un provvedimento di Daspo, emesso dal Questore di Catania nell’aprile 2014, in occasione dell’incontro Cagliari-Roma, per il reato di lesioni, lancio di materiale pericoloso e invasione di campo.

Dovra’ rispondere adesso della nuova contestazione di lesioni e del mancato rispetto del provvedimento di Daspo in corso, al quale e’ risultato inottemperante.