Roma – Al via a Roma lo sgombero della ex Penicillina. Decine di camionette e di blindati di Polizia e Carabinieri si trovano davanti alla struttura occupata in via Tiburtina. La strada e’ chiusa in direzione Grande raccordo anulare.

Mentre gli agenti del reparto Mobile sono all’interno del palazzo, sono molti i migranti con bagaglio alla mano che si aggirano nella zona. Secondo quanto riferito anche da uno di loro infatti, alcuni, saputo dello sgombero imminente, hanno deciso di abbandonare lo stabile occupato gia’ dalle prime ore dell’alba o in alcuni casi anche nei giorni scorsi.