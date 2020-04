Roma: passeggiava con cani per nascondere spaccio, arrestato

Denunciato anche per violazione decreto anticontagio

Roma – Nel quartiere Prati di Roma andava a passeggio con due cani. Nulla di strano per gli agenti del commissariato Prati, impegnati, come di consueto, nel servizio di prevenzione e contrasto dei reati sul territorio ma anche per il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del COVID 19.

A far capire ai poliziotti, tuttavia, che la passeggiata era in realtà solo un diversivo per lo spaccio, e’ stato lo scambio avvenuto fra due persone di un involucro in cambio di una banconota, avvenuto in Viale Mazzini, altezza via Tommaso Gulli.

Immediatamente bloccati e perquisiti, l’uomo e’ stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, il cliente, invece – un ragazzo di 23 anni – di 1,6 grammi della stessa sostanza.

Denunciati entrambi per la violazione della normativa per il contenimento della diffusione del COVID 19, l’uomo, al termine degli accertamenti e’ stato altresì arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per il 23enne e’ scattata una sanzione amministrativa. Affidato ai familiari dell’arrestato il cane.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.