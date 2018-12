Roma: paura in via Salaria dopo rapina con pistola tra la folla

Roma – Paura a Roma in via Salaria a causa di una rapina a mano armata che si e’ consumata intorno alle 10.30 in mezzo alla strada all’altezza di via Rieti. Vittime due uomini, contabili della sala bingo di zona, che si stavano recando in banca a depositare l’incasso. I due sono stati rapinati mentre camminavano lungo la strada, ignari che ad attenderli ci fossero due malviventi, uno con una pettorina e una scopa in mano che si fingeva spazzino intento a pulire, e un complice che e’ piombato sul luogo dell’agguato a bordo di un maxi scooter.

Quando i due contabili hanno attraversato via Salaria, la rapina si e’ consumata in pochi istanti. Pistola in pugno i due rapinatori si sono fatti consegnare lo zaino e hanno colpito uno dei due contabili con il calcio della pistola. Poi la fuga con uno dei due banditi che ha coperto la targa con il casco. Sul posto e’ intervenuta la Polizia. L’uomo colpito con il calcio dell’arma e’ stato soccorso in codice giallo al policlinico Umberto I. Da quantificare con precisione l’importo dei contanti all’interno dello zaino, ma sarebbe superiore ai 50mila euro.