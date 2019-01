Roma: Polizia sequestra 8 chili di droga e arresta 3 persone

Roma – Due perquisizioni in due appartamenti in via Francesco Maratti e via Corleone, a Roma, hanno portato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, impegnati in una vasta operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le unita’ cinofile della Questura di Roma, al sequestro di oltre 8 kg di hashish.

Al primo indirizzo una donna di origine marocchina, di 57 anni, all’arrivo degli agenti si e’ disfatta di un trolley, dove nascondeva la sostanza stupefacente gettandolo dalla finestra. All’interno sono stati rinvenuti 3,8 kg di hashish. La donna e’ finita in manette.

In via Corleone, invece i 4,5 kg di hashish sono stati rinvenuti in uno zaino nascosto all’interno di un armadio della camera da letto appartenente a un 24enne di origine gambiano che, essendosi opposto all’arresto e’ finito in manette anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente.

Infine in via dei Giardinetti, gli agenti del commissariato Romanina e Tuscolano hanno trovato, nascosto all’interno del controsoffitto di una agenzia di raccolta scommesse dove si era introdotto per commettere furto, un italiano di 24 anni. Indosso al ragazzo i poliziotti hanno sequestrato 12 dosi di cocaina. Altra sostanza stupefacente, cocaina hashish e marijuana oltre ad un bilancino un taglierino ed un coltello, e’ stata sequestrata all’interno del suo appartamento.

Al termine della perquisizione il giovane e’ stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente oltre che per tentato furto.

Lo comunica in una nota la Questura di Roma.