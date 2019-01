Roma – Fiamme la scorsa notte a Roma, intorno a mezzanotte e mezzo, in via Monte Testaccio, all’interno di un padiglione dell’ex Mattatoio adibito a dormitorio per senza fissa dimora.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Il rogo ha provocato la caduta di parte del tetto. Non risultano persone ferite o intossicate.