Roma – Ruspe in azione al campo di calcio di Villa Gordiani, zona est di Roma. A documentare lo smantellamento di un punto di riferimento per i cittadini del quartiere prenestino e’ l’Asd Villa Gordiani: “Ruspe e assessori si sono presentati stamattina presto per smantellare in tutta fretta e nei modi che purtroppo conosciamo il campo di calcio di Villa Gordiani- dice l’associazione- Quel campo di calcio e’ patrimonio di questo pezzo di Prenestina, ma nonostante le pressioni, il dialogo che abbiamo aperto con le istituzioni, le innumerevoli iniziative a nostre spese per mantenere, curare e riportare il campo con fatica alla piena funzionalita’, il municipio ci ha mostrato il suo modo di ascoltare gli abitanti del quartiere”.

“Giusto qualche giorno fa avevamo incontrato al municipio V l’assessore allo sport Maria Teresa Brunetti. Come ASD Villa Gordiani avevamo spiegato alla Brunetti il nostro progetto. Si parlava naturalmente della ristrutturazione delle strutture esistenti ma, in maniera particolare, abbiamo spiegato la nostra idea per far diventare il campo un luogo di incontro e aggregazione tra realta’ sportive e non e realizzare un progetto sociale che mira al recupero di spazi a favore delle fasce sociali piu’ deboli”.

Il campo, prosegue l’Asd Villa Gordiani, “deve tornare ad essere un punto di riferimento all’interno del quartiere e lo puo’ fare solamente se viene attraversato dalle realta’ che sono presenti nel nostro territorio”. Poi la denuncia: “Non c’e’ stata discussione con l’assessore Brunetti. Dopo averci ascoltato con il sorriso ci ha semplicemente detto ‘il campo verra’ smantellato, dopo vedremo cosa possiamo farci’ e anche ‘ho fatto una fatica a trovare i soldi per lo smantellamento…’.

L’assessore Brunetti ha candidamente ammesso che di fronte a un bilancio del municipio che assegna zero euro per le attivita’ sportive, il suo impegno e’ stato tutto rivolto a trovare fondi per lo smantellamento del campo di Villa Gordiani. Crediamo che questo rappresenti molto meglio di qualsiasi nostra parola la profondita’ politica dell’amministrazione 5stelle che governa il Municipio V”.