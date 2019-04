Roma: programma deviazioni autobus per il fine settimana

Roma – A Roma domani, dalle 15 alle 19, un corteo sfilera’ a Ostia lungo via Cardinal Ginnasi, via Pietro Rosa, corso Regina Maria Pia, piazzale delle Posta, via della Marina e piazzale dei Ravennati. Deviate le linee di bus. Domenica, a Ostia, per un manifestazione culturale viale delle Repubbliche Marinare sara’ chiuso al traffico per l’intera giornata, nel tratto e direzione lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova. Bus deviati.

Domenica si correra’ la maratona di Roma con partenza e arrivo sui via dei Fori Imperiali. Dalle 7.30 saranno progressivamente chiuse le strade interessate dalla gara: piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verita’, via dei Cerchi, piazza Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale Marco Polo, via Colombo, viale Marconi, viale Ferdinando Baldelli, via Ostiense, via Marmorata, piazza dell’Emporio, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere de’Cenci, lungotevere dei Vallati, lungotevere dei Tebaldi, lungotevere dei Sangallo, lungotevere dei Fiorentini, piazza Paoli, lungotevere Tor di Nona, lungotevere Marzio, ponte Cavour, piazza Cavour, via Crescenzio, piazza Adriana, piazza Risorgimento, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie, via della Giuliana, piazzale Clodio, viale Mazzini, piazza Mazzini, lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, ponte Duca D’Aosta, lungotevere Flaminio, viale della XVII Olimpiade, viale Tiziano, piazza Apollodoro, piazza delle Belle Arti, lungotevere delle Navi, passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso, piazza di Spagna, via Due Macelli, via del Tritone, largo Chigi, via Tomacelli, via di Monte Brianzo, via Zanardelli, corso Rinascimento, corso Vittorio Emanuele, largo Argentina, via del Plebiscito, piazza Venezia.

La riapertura delle strade e’ prevista attorno alle 17. Da inizio servizio sara’ chiusa la fermata Colosseo della metro B. Deviate le linee di bus lungo il percorso. Scattera’ dalle 7 di lunedi’ 8 aprile la seconda fase dei lavori su via Galvani. Fino a venerdi’ 12 aprile la strada sara’ chiusa tra via Zabaglia e via Franklin. Deviate le linee di bus.