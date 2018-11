Roma: programma deviazioni bus per il fine settimana

Roma – Domani, per fare spazio a potature su via della Piramide Cestia ed a lavori sulla sede tranviaria di viale Aventino, la linea 3 viaggera’ tutta la giornata solo su tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere.

Domani, dalle 14 alle 18,30, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Domenica, dalle 17 alle 19, in piazza Barberini si celebrera’ la festa ebraica delle luci. Possibili temporanee deviazioni per le linee di bus.

Partiranno lunedi’ 3 dicembre i lavori di manutenzione straordinaria in via Pietro De Coubertin, tra via Svizzera e via Gran Bretagna. Fino al termine del cantiere, dalle 8, saranno deviate le linee di bus.