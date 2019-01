Roma: prova a rubare capi d’abbigliamento pari a 2.500 euro, arrestato

Roma – Fallito tentativo di furto alla Rinascente di Pizza Fiume a Roma. Nel pomeriggio di ieri, subito dopo l’ora di pranzo, un uomo di origine romena di circa 30 anni ha tentato di rubare capi di abbigliamento firmato per un valore complessivo di circa 2.500 euro, tramite una borsa schermata.

I movimenti anomali dell’uomo sono stati notati dalla guardia giurata Sicuritalia in servizio all’interno del grande magazzino. Il malvivente ha, cosi’, tentato la fuga in Corso Italia ma e’ stato prontamente bloccato dal vigilantes che nel frattempo aveva allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono tempestivamente giunti in Carabinieri di zona che hanno arrestato il ladro. Cosi’ in un comunicato Sicuritalia.