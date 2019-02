Roma: prova ‘truffa dello specchietto’ ma viene sorpreso, 29enne in manette

Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne romano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha aggredito i militari intervenuti mentre cercava di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista.

Il ragazzo, in via della Camilluccia, alla guida della propria autovettura ha costretto l’uomo ad accostare sorpassandolo e tagliandogli piu’ volte la strada. Una volta fermi, il 29enne ha tentato di farsi consegnare dall’anziano denaro contante per un fantomatico danneggiamento subito allo specchietto, minacciandolo anche di ritorsioni se non avesse pagato.

La scena e’ stata notata da una pattuglia di Carabinieri in moto, in transito in quel momento che e’ subito intervenuta. Il truffatore dopo aver cercato di speronare il motoveicolo di un militare, si e’ dato alla fuga in auto. Ne e’ nato un lungo inseguimento terminato con l’arresto del truffatore che, una volta bloccato, si e’ opposto energicamente.

L’uomo e’ stato accompagnato in caserma, dove sara’ trattenuto in attesa del rito in direttissimo. Dovra’ rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Lo comunica in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri Roma.