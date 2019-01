Roma: pusher 18enne con droga negli slip, arrestato

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un cittadino egiziano di 18anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In via del Porto Fluviale, i Carabinieri hanno notato il giovane, che si avvicinava ad un gruppo di giovani, in atteggiamento sospetto e, alla vista della pattuglia ha cambiato repentinamente direzione. I militari insospettiti, lo hanno avvicinato e fermato per un controllo.

Il 18enne, si e’ mostrato particolarmente agitato, comportamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire: 2 dosi di hashish, nella tasca interna del giaccone e, occultato negli slip, un “panetto” di 150 grammi della stessa sostanza. L’arrestato e’ stato accompagnato in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.