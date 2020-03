Roma: pusher offrono cocaina a carabinieri in borghese, due arresti

Roma – Due spacciatori sono stati arrestati la scorsa notte, nel corso di alcuni controlli antidroga, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante. Si tratta di due cittadini stranieri, un tunisino di 29 anni e un marocchino di 27, entrambi senza fissa dimora e con precedenti.

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. I due, nei pressi di via di Porta Labicana, hanno avvicinato i militari in borghese offrendo loro delle dosi di cocaina. I pusher sono stati subito bloccati dai militari che, dopo essersi qualificati, li hanno ammanettati e portati in caserma.

A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto nelle tasche del 29enne 0,4 grammi di cocaina, che e’ stata sequestrata. Portati in caserma, i pusher sono stati trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.