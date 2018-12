Roma: raccolta ingombranti fissata per domenica 16 dicembre

Roma – L’ultimo appuntamento dell’anno con la campagna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il Tgr Lazio, e’ fissato per domenica 16 dicembre nei municipi dispari della Capitale.

Il nuovo appuntamento sostituisce quello originariamente previsto per domenica 2 dicembre, il cui rinvio si e’ reso necessario per la concomitanza con la seconda domenica ecologica predisposta dall’Amministrazione di Roma Capitale con limitazione al traffico veicolare. Ama ricorda ai cittadini che, oltre ai servizi a pagamento, esistono altri due canali per disfarsi gratuitamente dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici: i Centri di raccolta aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume al piano stradale. Per informazioni: www.amaroma.it.