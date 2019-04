Roma: rinvenuto cadavere in piazza Cairoli, nessun segno di violenza su corpo

Roma – Il corpo senza vita di un uomo privo di documenti, presumibilmente dell’eta’ di 35 anni, e’ stato ritrovato intorno alle 13.30 in piazza Cairoli. Sul posto gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale e il 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul corpo non ci sono segni di violenza. Indagini in corso.

Potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora l’uomo ritrovato morto a Piazza Cairoli. E’ stato avvisato il magistrato di turno che ha disposto la traslazione della salma presso la Medicina Legale de La Sapienza di Roma.