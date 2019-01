Roma: rinvenuto corpo esanime senzatetto in Parco della Resistenza

Roma – Il cadavere di un senza fissa dimora, riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna, e’ stato ritrovato questa mattina all’interno del Parco della Resistenza in zona Piramide. L’uomo non riporta segni di violenza e sarebbe deceduto questa notte per cause naturali, complici anche le basse temperature.

Nei pressi del corpo sono state ritrovate alcune bottiglie di super alcolici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Aventino e del Nucleo Operativo della Compagnia Centro. E’ il quinto senza fissa dimora morto in strada a Roma, probabilmente a causa del freddo, dall’inizio dell’anno.