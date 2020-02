Roma – Rinviato il convegno di lunedì al Consiglio di Stato per l’emergenza coronavirus –

Il convegno previsto a Roma per lunedì 24 febbraio presso la sede del Consiglio di Stato è rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus.

Lo comunica in una nota la Siro Consulting organizzatrice dell’evento a Palazzo Spada durante il quale si sarebbe dovuto presentare il libro “Ai bambini non si raccontano bugie”, scritto da Raffaele Focaroli, docente di pedagogia e Giudice esperto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

All’incontro erano state invitate diverse scuole di Roma, oltre all’ordine degli avvocati e degli assistenti sociali, insieme alle più alte cariche del mondo della giustizia.

Il decreto varato ieri dal Governo prevede, fra le altre cose, il divieto di gite scolastiche e uscite didattiche e per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di rinviare a data da destinarsi il convegno dedicato al tema minori e giustizia.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Siro Consulting.