Roma: ritrovato bimbo disperso all’interno Villa Borghese

Roma – Proseguono a Roma i servizi straordinari di controllo all’interno del Parco di Villa Borghese in atto da circa un anno da parte della Polizia di Stato. Dalla mattina e fino a tarda serata i poliziotti vigilano all’intero dell’area verde per prevenire i cosi detti reati predatori ma anche lo spaccio di stupefacenti o eventuali aggressioni o situazioni di degrado.

Il servizio, che prevede sia il pattugliamento in bici con le Polo Bike che con un fuoristrada e alcune volanti, prevede accertamenti e sopralluoghi nelle aree piu’ impervie ed isolate, dalle piste ciclabili ai vialetti nonche’ controlli all’interno di ruderi e manufatti archeologici ove in passato trovavano alloggio di fortuna i senza fissa dimora. Nell’ultima settimana sono state controllate 45 persone di cui 26 stranieri e 25 vetture.

E’ stato inoltre denunciato per atti osceni in luogo pubblico un uomo la cui presenza era stata segnalata agli agenti da alcune donne che frequentavano il parco. Rintracciato invece e riaffidato ai genitori, turisti olandesi, un bimbo di appena 8 anni, che si era smarrito facendo perdere le proprie tracce per circa 2 ore.