Roma: ruba smartphone mentre proprietario scarica la spesa, denunciato

Roma – Un cittadino del Marocco, 60enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante con l’accusa di furto aggravato.

Ieri pomeriggio, in via Macerata, zona Pigneto, l’uomo ha notato un 25enne cinese impegnato a scaricare la spesa dal bagagliaio della sua autovettura e si e’ avvicinato al veicolo scrutando all’interno. Approfittando della distrazione del proprietario, il malvivente ha prelevato dal cruscotto un telefono I-Phone ma e’ stato sorpreso “con le mani nel sacco” dai Carabinieri che transitavano in quel momento. La refurtiva e’ stata recuperata e riconsegnata al 25enne, mentre il ladro e’ stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.