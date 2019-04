Roma: rubano cellulare e chiedono denaro per restituirlo, 2 arresti

Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno arrestato due cittadini di nazionalita’ romena, di 37 e 27 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di ricettazione di un telefono cellulare e tentata estorsione ai danni di un italiano residente a Cesano. I due sono entrati in possesso del telefono cellulare, verosimilmente asportato dagli stessi nel corso di un casuale incontro avuto con il malcapitato all’interno di un bar, la sera del primo di aprile.

Qualche giorno dopo hanno incontrato l’uomo italiano per le strade della frazione, proponendogli di incontrarsi nei pressi di una baracca dove i due dimorano per restituirgli lo smartphone. Nelle adiacenze del luogo dell’incontro, avvenuto ieri sera, erano appostati anche i Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma che alla richiesta avanzata dai malviventi alla vittima di consegnare loro una somma di denaro per la restituzione del cellulare, sono intervenuti bloccando lo scambio.

La successiva perquisizione all’interno della baracca ha consentito di ritrovare lo smartphone che e’ stato sequestrato; i due soggetti invece sono stati tradotti in camera di sicurezza per poi essere accompagnati, nella mattinata, davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Roma.