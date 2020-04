Roma: sale sul taxi con zaino pieno di droga, arrestato

Roma – Un 21enne, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Il ragazzo, disoccupato e con precedenti, dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dei normali controlli del territorio, anche per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte per l’emergenza epidemiologica, in via Casilina, i Carabinieri hanno fermato un taxi con a bordo un passeggero. I militari hanno chiesto al cliente i motivi del suo spostamento ma l’atteggiamento strano mostrato dal giovane li ha spinti ad approfondire le verifiche.

Sceso dal mezzo i militari hanno effettuato un controllo dei documenti e un’ispezione del suo zaino da cui sono spuntati ben 10 panetti da 100 grammi cadauno di hashish. Il ragazzo e’ stato ammanettato e portato in caserma e lo zaino sequestrato.

Il 21enne, che e’ stato anche sanzionato per aver violato il decreto legge 25 marzo 2020 numero 19 per il contenimento della diffusione del Covid-19, e’ stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. 11