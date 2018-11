Roma – Sono cominciate le operazioni di demolizione della villa di proprieta’ dei Casamonica in via di Roccabernarda 15 che, confiscata nel 2013, e’ stata assegnata dalla Agenzia per i Beni Confiscati alla Criminalita’ organizzata alla Regione Lazio.

A muovere per primo il braccio della pinza idraulica demolitrice e’ stato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La demolizione e’ poi stata condotta dai militari dell’Esercito.

Erano presenti anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il prefetto Paola Basilone, Monica Lozzi, presidente VII Municipio e Gianpiero Cioffredi, presidente Osservatorio per Sicurezza Legalita’ della Regione Lazio.