Roma: sangue su strade Capitale, morti 2 giovani dopo schianto

Roma – Ancora sangue a Roma sulla via del Mare. La scorsa notte due ragazzi sono morti in un incidente, al km 24, avvenuto intorno alle ore 00.45. L’auto su cui viaggiavano e’ uscita di strada per cause da accertare.

Le vittime sono una ragazza di 23 anni deceduta sul posto e un ragazzo di 30 morto dopo il trasporto all’ospedale Grassi di Ostia. Soccorsa in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio anche una ragazza che era con loro. Sul posto per i rilievi e’ intervenuto il gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale.

Forse la pioggia, l’alta velocita’, una distrazione. Sono al vaglio le cause dell’incidente mortale che si e’ verificato la scorsa notte al km 24.300 della via del Mare tra Ostia Lido e Ostia Antica in direzione Roma.

Uno schianto in cui hanno perso la vita due giovani di 30 e 23 anni. Quel che e’ certo e’ che la Nissan Micra su cui viaggiavano le due vittime e una terza ragazza, una 22enne lievemente ferita, ha sbandato ed e’ finita contro il guardrail facendo sbalzare i tre fuori dall’auto.