Roma: scontro tra automobile e bus, 73enne in prognosi riservata

Roma – E’ ricoverato in gravi condizioni un uomo di 73 anni che ieri sera e’ rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Collatina 532, all’altezza del Gra.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale del VI Gruppo Torri, l’incidente ha visto coinvolti una Fiat Punto, condotta dal ferito, e un autobus della linea 314. L’uomo e’ entrato inizialmente in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata ma stamattina la prognosi e’ divenuta riservata.