Roma: scoperta bisca clandestina in abitazione, 10 cinesi denunciati

Roma – Dopo una lunga attivita’ d’indagine e attenti servizi di appostamento, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto a Roma, all’interno di un’abitazione nei pressi della stazione Termini, una vera e propria bisca clandestina, frequentata da cittadini cinesi e utilizzata per il gioco d’azzardo e scommesse clandestine. In particolare, gli agenti del commissariato Salario Parioli, diretto da Antonio Roberti, dopo aver notato il sospetto andirivieni, hanno fatto un incursione all’interno dell’appartamento e hanno sorpreso, mentre erano intenti a giocare a poker, dieci cittadini cinesi.

Gli stessi alla vista degli operatori hanno tentato di disfarsi dei soldi vinti occultandoli sotto il tavolino. Gli agenti intervenuti hanno quindi sequestrato il denaro, 15.350 euro e il materiale utilizzato per il gioco d’azzardo. Con l’ausilio di una pattuglia del commissariato Esquilino, i dieci cittadini cinesi sorpresi sul posto, sono stati accompagnati negli uffici di Polizia dove sono indagati in stato di liberta’ per esercizio e partecipazione a gioco d’azzardo.