Roma: scuola Morgagni di Monteverde riaprirà battenti giovedì

Roma – Il liceo scientifico Morgagni di Roma, zona Monteverde, restera’ chiuso anche domani in seguito alla breve occupazione da parte di un gruppo di studenti, poi sgomberati lunedi’ dalle forze dell’ordine.

“Si comunica che- si legge sul sito della scuola- nonostante l’impegno profuso per il ripristino delle aule, non e’ possibile garantire la ripresa delle attivita’ didattiche curricolari ed extracurricolari per il giorno 12 dicembre 2018; pertanto la scuola riaprira’ regolarmente giovedi’ 13 dicembre 2018”.