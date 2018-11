Roma: senzatetto trovato privo di vita a Scalo San Lorenzo

Roma – Un uomo, del quale non si conoscono le generalita’, un senza fissa dimora, e’ stato ritrovato privo di vita intorno alle 7.30 in via dello Scalo di San Lorenzo, a Roma. A dare l’allarme e’ stato un passante.

L’uomo era privo di documenti e sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Lorenzo e quelli della Compagnia di Piazza Dante. E’ stata disposta l’autopsia.