Roma: sequestrati 2 chili di droga a seguito controlli stazione Tiburtina

Roma – Una pattuglia mista, impegnata nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, composta da Carabinieri della Stazione Roma Salaria unitamente ai militari dell’Esercito Italiano in forza all’11 Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata Sassari, ha fermato un uomo, 26enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, notato aggirarsi in atteggiamento sospetto nell’area della Stazione Tibus.

Durante la perquisizione eseguita dai Carabinieri, nel trolley che l’uomo portava al seguito sono stati rinvenuti due involucri di cellophane contenenti oltre 3 kg di marijuana. Il trafficante e’ stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di analoghi controlli, il giorno seguente, in largo Guido Mazzoni, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia hanno notato un altro cittadino straniero sospetto. Alla vista dei militari, pero’, l’uomo ha abbandonato lo zaino che portava in spalla e si e’ dato alla fuga, dileguandosi nelle vie adiacenti. Controllato il bagaglio, i Carabinieri hanno scoperto che conteneva 2,8 kg di marijuana, divisa in piu’ involucri, che e’ stata sequestrata.