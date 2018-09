Roma: ‘Settimana della famiglia’ incentrata su attenzione verso giovani

Roma – Sottolineare la centralita’ della famiglia nella vita sociale ed ecclesiale, facendo emergere le tante risorse spirituali, educative e solidali. Questo l’obiettivo della ‘Settimana della Famiglia 2018′, in programma dal 6 al 14 ottobre a Roma e che quest’anno concentrera’ l’attenzione sui giovani.

Infatti l’evento, organizzato dal Centro per la Pastorale della Famiglia del Vicariato di Roma in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, sviluppera’ i temi dedicati alla famiglia con particolare riguardo ai nuclei piu’ giovani, all’educazione dei figli all’affettivita’ e alle famiglie piu’ fragili. La cerimonia di inaugurazione e’ in programma sabato 6 ottobre alle 9.30.

Numerosi i momenti di riflessione, approfondimento e discussione sulle varie tematiche di attualita’: dal calo delle nascite all’adozione, dal cyberbullismo alle iniziative di supporto, dalla fede alle imprese e al lavoro femminile.

Da segnalare, in particolare, la presentazione del progetto ‘Educautismo’ che si terra’ giovedi’ 11 ottobre alle 18.30 presso la Parrocchia di San Giustino e l’incontro ‘Contrastare il gioco d’azzardo’, che si terra’ venerdi’ 12 ottobre alle 10 presso l’Istituto Superiore di Sanita’ (in viale Regina Elena, 299), in cui verra’ presentato il Numero Verde nazionale per la prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco, realizzato insieme al Centro Dipendenze dell’ISS. La partecipazione a tutti gli incontri e’ libera e gratuita. Tutte le informazioni e il programmi delle giornate sono disponibili sul sito www.settimanadellafamiglia.it.