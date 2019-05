Roma – Ieri il Gruppo Marconi della Polizia locale di Roma ha eseguito, unitamente ad Ama, un importante intervento di bonifica di un’area del sottovia del viadotto della Magliana.

Smaltiti circa 40 metri cubi di rifiuti, tra materiale di risulta, elettrodomestici, materassi e rifiuti di ogni genere.

E’ di oggi invece lo sgombero e la bonifica di un’area sita tra via Isacco Newton e via Alberese, dove la Polizia locale del Gruppo Marconi, unitamente a personale della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, e’ intervenuta a seguito di una serie di esposti da parte di cittadini, che lamentavano degrado e via vai di senza fissa dimora nella zona.

Il sito, dove sussisteva un accampamento formato da circa 20 casette costruite con legname e materiale di fortuna nascoste tra gli arbusti della vegetazione, e’ di proprieta’ privata. Al momento delle operazioni di demolizione dei manufatti nessun occupante era presente sul posto.