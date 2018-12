Roma: sgominata banda dedita a favoreggiamento prostituzione, 6 denunce

Roma – I Carabinieri di Ostia, all’esito di un’articolata e prolungata attivita’ d’indagine, hanno sgominato un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento della prostituzione. Sei persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Roma, per le quali ha gia’ chiesto il rinvio a giudizio: si tratta di cinque uomini romani e una donna romena, che gestivano il giro di affari in 11 appartamenti, tutti di proprieta’ di uno dei componenti dell’organizzazione, dislocati tra Roma e Firenze.

Ognuno all’interno del gruppo aveva un compito ben definito: uno si occupava del check-in, della pulizia e manutenzione degli alloggi nonche’ della logistica in generale; un altro deteneva la relativa contabilita’ dei proventi illeciti. Un altro ancora ricercava ulteriori donne disposte a prostituirsi, tramite specifici annunci su internet, a cui poter affittare gli appartamenti.

I rimanenti due erano intestatari delle carte prepagate dove confluivano le somme delle locazioni da parte delle donne, che utilizzavano gli appartamenti per le loro prestazioni. Durante le indagini, i Carabinieri hanno appurato che l’illecita attivita’ fruttava centinaia e centinaia di euro a settimana, per ogni appartamento utilizzato. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.