Roma: si cercano filmati dell’uomo che ha fatto fuoco alla Magliana

Roma – Non ci sono telecamere davanti all’ingresso dell’asilo di via Castiglion Fibocchi, a Roma, alla Magliana, dove questa mattina intorno alle 8.50 si e’ consumato un agguato a colpi di pistola ai danni di un 34enne romano.

La Squadra mobile della Questura di Roma, che ha preso in carico l’indagine, sta setacciando la zona alla ricerca di occhi elettronici che possano avere immortalato la fuga dello scooter con a bordo l’uomo col casco nero che ha fatto fuoco piu’ volte all’indirizzo della vittima. Al vaglio anche i racconti di eventuali testimoni.

Non era solo in auto il 34enne ferito gravemente questa mattina prima delle 9 in un agguato a colpi di pistola davanti a un asilo alla Magliana. Con lui in c’era anche la compagna, una cittadina romena che e’ stata colpita all’inguine. La donna non sarebbe in pericolo di vita.