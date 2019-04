Roma si prepara all’E-Prix: Mondiale elettrico fa pit-stop nella Capitale

Roma – Circa 35mila persone sulle tribune e sui prati, oltre 35 milioni di spettatori collegati in tv da 90 Paesi. Sono alcuni dei numeri che attendono la seconda edizione dell’E-Prix di Roma, il Gran Premio delle monoposto che prendono parte al Mondiale di Formula E. Appuntamento al prossimo 13 aprile, quando sul circuito cittadino dell’Eur andra’ in scena la settima tappa stagionale del campionato che quest’anno ha visto il debutto della rivoluzionaria vettura di seconda generazione: la nuova monoposto Gen2, in particolare, vanta un sensibile aumento delle prestazioni che consente a team e piloti di completare l’intera durata di gara senza effettuare il pit stop per il cambio vettura.

Il ritorno del ‘circo elettrico’ a Roma sara’ ricco di grandi novita’. Quest’anno le iniziative per la Citta’ eterna inizieranno gia’ a partire da lunedi’ 8 aprile, con due giorni di festa in viale Europa dedicata soprattutto ai residenti del quartiere Eur. Poi sara’ la volta di venerdi’ 12, vigilia dell’E-Prix, in cui tutta l’area interessata dalla Formula E sara’ accessibile gratuitamente per permettere di partecipare a diverse iniziative: dalle gare di basket, hockey e rugby in carrozzina, fino alla E-Parade riservata ai veicoli a due, tre e quattro ruote, con un concerto di chiusura.

Per la quinta edizione del Mondiale di Formula E si sfidano in griglia 11 squadre e 22 piloti (ultimo a salire a bordo il brasiliano ex ferrarista Felipe Massa), che si daranno battaglia nei circuiti di cinque continenti fino alle tappe conclusive di New York il 13 e il 14 luglio.