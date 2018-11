Roma – Come sette mesi fa. Un’altra voragine in via Flaminia, praticamente nello stesso punto. E strada nuovamente chiusa, con forti disagi per il traffico.

Il maltempo dei giorni scorsi, infatti, ha fatto franare l’asfalto del tratto di strada sistemata ad aprile, bloccando la circolazione a Collina Fleming, con ripercussioni in tutta la zona tra viale Tor di Quinto e corso Francia. Un dejavu per i cittadini: transenne, nastri gialli e arancioni, scavatrici, bobcat e operai.

“Qui e’ di nuovo il caos- hanno detto i residenti- Questa e’ una strada di grande scorrimento. La mattina, per fare un esempio, essendoci almeno tre scuole in poche centinaia di metri e’ un delirio”. Preoccupati anche i commercianti: “E’ Natale, c’e’ lo shopping, e se la strada non viene subito sistemata per noi ci sara’ un danno economico”.