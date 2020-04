Roma: spacciava marijuana e hashish, arrestato 46enne

Roma – Un operaio romano di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, dopo essere stato notato da una pattuglia di Carabinieri in via dei Corazzieri, nei pressi del portone del suo condominio, alla vista della ‘gazzella’, temendo di essere controllato, e’ rientrato repentinamente all’interno dell’androne. Il suo comportamento ha insospettito i militari che hanno deciso di fermare l’uomo per una verifica.

Il 46enne si e’ mostrato particolarmente nervoso, spingendo i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti anche all’interno del suo domicilio. Al termine della perquisizione i militari hanno rinvenuto, occultati nel salone e sul terrazzo dell’abitazione, 64,5 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, il tutto già suddiviso in dosi, e un bilancino di precisione. L’arrestato ora e’ in attesa di essere sottoposto all’udienza di convalida.

Lo scrive in una nota la Questura di Roma.