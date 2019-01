Roma: sarebbe stata una donna ad investire senzatetto Nereo Murari

Roma – La Polizia locale di Roma, gruppo Parioli, ha rintracciato l’investitrice che il 7 gennaio, in corso d’Italia, ha causato l’incidente stradale con esito mortale in cui e’ rimasto coinvolto un senza fissa dimora, Nereo Murari, di origine veronese, amato e rispettato da tutto il quartiere. A seguito del sinistro, con fuga e omissione di soccorso, sono iniziate, da parte degli agenti, delle complesse indagini di polizia giudiziaria.

Partendo dall’analisi approfondita di un filmato acquisito nelle ore immediatamente successive all’evento e attraverso un’attivita’ meticolosa di ricerca, e’ stato possibile ricostruire l’intero percorso effettuato dall’investitrice. Si e’ potuto individuare, cosi’, il modello dell’auto responsabile dell’omicidio stradale, che e’ risultata essere una Smart di colore scuro e la localita’ in cui l’autovettura ha arrestato la sua corsa, ossia in via Toscana, dove si e’ focalizzata l’attivita’ d’indagine.

Ieri, nelle primissime ore del mattino, si e’ proceduto al fermo di una persona di sesso femminile di 56 anni, di nazionalita’ italiana, in possesso di una Smart di colore nero, nei confronti della quale sussistevano dei fondati indizi di colpevolezza. La donna e’ stata accompagnata al gruppo Parioli e a seguito dell’interrogatorio e’ stato contestato alla signora R.D.L. il reati di omicidio stradale, con fuga e omissione di soccorso. Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.