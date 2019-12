Roma – Studenti occupano il liceo Virgilio, chiedono spazi –

Domenica sera, attorno alle 19, un gruppo di studenti ha occupato il Liceo Virgilio, nel pieno centro storico di Roma. L’istituto è stato occupato anche l’anno scorso, per protestare contro il governo giallo-verde. Questa volta, a muovere la protesta è la mancanza di spazi adeguati per svolgere le attività di educazione fisica.

“Se infatti dal 1963 al 2010 gli studenti del nostro liceo hanno potuto svolgere educazione fisica nei campi e parcheggiare negli spazi che insistevano nei nostri 1890 metri quadri, da 10 anni non è più cosi” – dichiarano gli studenti in una nota – “è infatti dal 15 febbraio del 2010 che quell’area è stata ceduta per la costruzione del parking con la promessa, fra le varie, di essere riconsegnata riattrezzata al concludersi dei lavori. Ciò non è mai accaduto”.

Altro motivo dell’occupazione è la presenza – venerdì scorso – delle forze dell’ordine a scuola, chiamate da una docente. L’insegnante temeva che i ragazzi che si stavano dirigendo verso Piazza della Repubblica per la manifestazione “Fridays for Future”, potessero impedire agli altri di entrare.

Gli studenti hanno voluto specificare che la loro protesta non è indirizzata alla presidenza del loro istituto; bensì alla Sovrintendenza Capitolina, con la quale richiedono un incontro al più presto.