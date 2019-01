Roma: tafferugli durante compleanno Lazio, agenti feriti e ultras fermati

Roma – Una decina di poliziotti feriti e almeno tre fermati. E’ questo il bilancio degli attimi di guerriglia vissuti a Roma dopo mezzanotte in piazza della Liberta’, in occasione dei festeggiamenti per i 119 anni della Lazio.

Tutto sarebbe nato quando un gruppo di circa 300 tifosi con volto travisato ha iniziato un fitto lancio di bottiglie e altri oggetti contro gli agenti. Per disperdere i violenti la Polizia ha reagito con una carica di alleggerimento e con l’uso di idranti e lacrimogeni.