Roma: tenta di rubare caldaia ma viene colto in flagrante, arrestato

Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 58enne, originario della provincia di Ancona ma residente ad Aprilia, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo si e’ introdotto furtivamente all’interno di un’abitazione, in fase di ristrutturazione, in via Filippo Re, per asportare la caldaia nuova e installata da poco, ma e’ stato sorpreso dal proprietario che lo ha messo in fuga.

Intervenuti rapidamente a seguito della segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il ladro poco distante e a bloccarlo. Recuperati e sequestrati anche gli attrezzi con cui l’uomo stava smontando la caldaia.

L’arrestato e’ stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.