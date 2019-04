Roma: tenta di vendere su internet casco rubato, 34enne denunciato

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno denunciato in stato di liberta’ un 34enne romano, per ricettazione. L’uomo aveva messo in vendita una casco semi integrale rubato su un noto sito di compravendite on-line. Il casco griffato, molto in voga tra i giovani, dal valore di circa 200 euro, e’ stato rubato la scorsa settimana da sotto la sella di uno scooter parcheggiato in via Lepanto, di proprieta’ di un 33enne di Roma.

Appena acquisita la denuncia, i Carabinieri, hanno avviato un’attivita’ investigativa che li ha portati all’individuazione di un’inserzione di vendita su un portale on-line di annunci, riportante lo stesso modello e colore dell’oggetto, con un prezzo molto conveniente.

Contattato l’inserzionista, fingendosi interessati all’acquisto, i Carabinieri hanno organizzato un appuntamento con il venditore; quando, notati alcuni particolari sul casco, fornitigli dal denunciante, hanno avuto la certezza che si trattava dello stesso oggetto denunciato rubato, hanno bloccato il ricettatore.